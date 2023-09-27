"Не могу представить": глава МИД Беларуси сделал циничное заявление о "невозможности" участия Минска в войне против Украины

Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник выступил с критикой Запада, заявив, что он якобы использует Украину и украинцев как "пешки" в войне с Россией. Минск, по его утверждению, ни при чем – мол, он не может представить ситуацию, при которой его государство поддержало бы войну против Киева.

С соответствующими циничными заявлениями беларусский политик выступил в интервью AP. Когда у дипломата спросили, может ли он представить ситуацию, когда РБ могла бы поддержать войну в Украине вместе с РФ, Алейник сказал: "Мой ответ – нет".

Журналисты отметили, что т.н. президент Беларуси Александр Лукашенко позволил Российской Федерации использовать беларусскую территорию для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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В своем обращении к Генассамблее ООН Алейник 23 сентября кратко коснулся войны в Украине, заявив, что "очень больно видеть", как украинцы, "столь близкие" беларуссам, страдают уже полтора года.

"К сожалению, Украина и ее народ стали пешкой в ​​большой игре Запада по сохранению своей глобальной гегемонии... Очевидно, что, увеличивая поставки оружия в эту страну, Запад полон решимости продолжать войну до последнего украинца", – повторил тезисы московской пропаганды представитель Минска.

Глава МИД Беларуси сказал, что он не думает, что украинцы хотят или нуждаются в "этой войне на истощение". РБ, заверяет он, якобы всегда поддерживала мир в соседней стране и будет продолжать "делать все, что в наших силах" для его достижения.

В интервью AP Алейник сказал, что никто в ООН не знает, как долго продлится война, но "мы все понимаем, что альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта нет". В провале мирных переговоров он обвинил Украину и третьи страны, но не Россию. Беларусь, как цинично заявил он, "поддерживает" дипломатию.

Сотрудничество своего государства с Кремлем Алейник похвалил. Мол, они вместе противостоят западным санкциям.

Добавим: Сергей Алейник занял пост министра иностранных дел Республики Беларусь 13 декабря 2022 года. Его предшественник Владимир Макей внезапно умер в возрасте 64 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 сентября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что "в современных условиях" на беларусской территории "не будет никакой войны". Диктатор также назвал беларусов "самой миролюбивой нацией на земле".

– Также он утверждал, что российский диктатор Владимир Путин достиг своих целей в "СВО". Мол, Украина уже не будет проявлять столь "агрессивное" поведение в отношении РФ.

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