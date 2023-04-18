"Людям тяжеловато": Лукашенко на встрече с террористом Пушилиным заговорил о войне в Украине и "обеспокоился" судьбой Донецка. Фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с предводителем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным. Он поинтересовался ситуацией на фронте и предложил помощь Донецку, как "самому сложному" его участку, от Беларуси.

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Об этом сообщила БелТА. Лукашенко посетовал, что в регионе идут ожесточенные бои, поэтому "людям тяжеловато" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" – спросил он у Пушилина.

Лукашенко констатировал, что впереди много работы по восстановлению региона: "Нужно промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там будут жить". В этой связи самопровозглашенный президент предложил "соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец перестали страдать".

Напомним, ранее в Беларуси выступили с циничным заявлением, призвав Украину и РФ немедленно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам. Причем это "перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права перемещения оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лукашенко сделал циничное заявление о протестах, вспыхнувших в РБ в 2020 году, после президентских выборов. Диктатор сказал, что если бы тогда не захватил власть, то в Беларуси сейчас было бы "хуже, чем в Украине";

– 10 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно прилетел в Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Провластные беларуские издания заверяют, что Шойгу и беларуский диктатор проведут "предметный и конкретный разговор по обеспечению безопасности".

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