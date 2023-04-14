Лукашенко: если бы мы не удержали страну в 2020 году, в Беларуси было бы сейчас хуже, чем в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление о протестах, которые вспыхнули в РБ в 2020 году, после президентских выборов. Диктатор сказал, что если бы тогда не захватил власть, то в Беларуси сейчас "было бы хуже, чем в Украине".

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Об этом он сказал 14 апреля, выступая перед судьями Верховного Суда. Его слова процитировали белорусские пропагандистские издания. Непризнанный глава РБ считает, что отдавая силовикам приказ бить протестующих против его режима и отправлять их в СИЗО, он "спас страну".

"В моей памяти не осталось ни одного случая, где бы система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине", – сказал он, вероятно, намекая на то, что тогда Россия нападала бы и на РБ тоже.

Лукашенко заявил, что события 2022 года многие воспринимали якобы "по-разному", но судьям Беларуси "не будет стыдно смотреть детям в глаза".

"В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдёт какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну", – заявил белорусский диктатор.

В то же время издание "Белсат" напомнило, что независимые суды в Беларуси перестали существовать в 1996 году после референдума, результаты которого оспаривались и не признавались международными организациями.

"А начиная с 2020 года судьи судов всех уровней из разных регионов Беларуси способствовали политически мотивированным преследованиям десятков тысяч человек. Более того, в стране стали преследоваться адвокаты, пытавшиеся защищать политзаключенных", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поддерживающей страну-агрессора РоссиюБеларуси выступили с циничным заявлением. Там призвали Украину и РФ незамедлительно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам.

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