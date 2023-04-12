Немедленно объявить перемирие и начать переговоры: в Беларуси выступили с циничным заявлением к Украине

В поддерживающей страну-агрессора Россию Беларуси выступили с циничным заявлением. Там призвали Украину и РФ незамедлительно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам.

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Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в столицу Венгрии Будапешт. Соответствующая информация появилась в Twitter-аккаунте ведомства.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше", – цитирует министерство Алейника.

Кроме того, глава МИД Беларуси подчеркнул, что "перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

"Минск предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации этого конфликта", – цинично сказал он.

К слову, недавно самопровозлашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну в Украине необходимо остановить прямо сейчас – "пока не началась эскалация".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попытался выдать себя за миротворца и заговорил о перемирии между Россией и Украиной. Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без предварительных условий".

Также ранее в ГУР оценили возможность участия Беларуси в войне против Украины. Военная разведка Украины констатировала: если официальный Минск поддастся на давление Москвы и присоединится к агрессии РФ против Украины в полной мере, режим Лукашенко сам себе подпишет приговор. Ведь это непременно повлияет как на беларускую армию, так и на политическую ситуацию.

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