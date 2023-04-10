Шойгу неожиданно прилетел к Лукашенко в Минск: президент Беларуси назвал ключевой вопрос встречи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно прилетел в Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Провластные беларуские издания уверяют, что Шойгу и беларуский диктатор проведут "предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности".

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В частности, речь пойдет о "гарантиях для Беларуси со стороны России", ведь, по словам Лукашенко, Запад якобы не выполнил взятые на себя по Будапештскому меморандуму обязательства по отношению к Беларуси. Первые заявления беларуского диктатора цитируют государственные СМИ Беларуси.

Так, сразу несколько оппозиционных беларуских СМИ и пабликов 10 апреля сообщили, что в 9:47 на аэродроме "Мачулищи" под Минском приземлился самолет спецназначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64529. Этот борт принадлежит МО РФ, он оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214, именно на нем летает глава МО РФ Сергей Шойгу.

Вскоре после этого беларуское издание "Белта" подтвердило прилет Шойгу и то, что у него началась встреча с Лукашенко.

"Прямо сейчас Лукашенко встречается с министром обороны РФ. В развитие переговоров и договоренностей с президентом России – Сергей Шойгу сегодня прилетел для предметного и конкретного разговора на тему обеспечения безопасности", – отмечено в сообщении.

"Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС (Высший государственный совет "союзного государства" РФ и РБ. – Ред.) я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", – цитируют Лукашенко беларуские пропагандисты.

Согласно сообщениям госСМИ Беларуси, главными темами переговоров Шойгу и Лукашенко обозначены слаживание совместной военной группировки и обеспечение безопасности и гарантий для РБ от России "в случае агрессии против Беларуси".

Гарантии эти, судя по всему, должны заключаться в передаче Москвой Минску ядерного оружия. Лукашенко уже обвинил Запад в нарушении обязательств в отношении Беларуси, взятых западными странами в рамках Будапештского меморандума.

По его словам, западные страны якобы не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, данных Беларуси в обмен на отказ страны от ядерного оружия.

"Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения – Беларуси и России, – посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", – заявил беларуский диктатор.

"В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. – Ред.) безопасности", – добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Шойгу заявил о передаче Беларуси "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары. Беларуских военных с 3 апреля начали обучать использованию этого комплекса. Нарушение условий договора о нераспространении ядерного оружия со стороны России и Беларуси он попытался оправдать военной помощью Запада Украине и вступлением Финляндии в НАТО.