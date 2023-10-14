Беларусь все еще готовят к нападению на Украину, работают ФСБ РФ и КГБ, – Юсов

Государство-террорист Россия по-прежнему пытается втянуть Беларусь в прямое военное противостояние с Украиной. В этом вопросе активно работают вражеские спецслужбы – российская ФСБ и белорусское КГБ.

При этом вовлечение белорусской армии в наземную операцию в войне против Украины является стратегической задачей Кремля. Об этом в эфире Radio NV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы предпринимали множество попыток втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию против Украины. Пока оккупантам этого не удалось сделать. В то же время Юсов отметил, что россияне будут продолжать попытки полноценно привлечь Беларусь к войне против Украины.

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Для совершения своих планов россияне могут устраивать различные провокации. Юсов подчеркнул, что РФ в совершенстве владеет информацией обо всех объектах критической инфраструктуры на территории Беларуси. При этом в Минске понимают, какую цель преследует Москва и знают, что прямое участие в войне против Украине не в их интересах.

Представитель ГУР объяснил, что россияне могут имитировать проникновение на территорию Беларуси "диверсантов", использовать БПЛА по объектам инфраструктуры, а также совершать другие провокации.

Напомним, в Беларуси под Минском поздно вечером 5 октября прогремел взрыв. Беларуские силовики заявили, что на станции Озерище якобы совершен "теракт", в результате которого была взорвана железная дорога.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что у его страны уже есть секретное оружие. В связи с этим он принялся угрожать тем, что Беларусь может нанести "неприемлемый ущерб противнику".

Как сообщал OBOZ.UA, в США не раз заявляли, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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