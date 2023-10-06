Под Минском ночью слышали взрыв на железной дороге: заявляют о теракте

В Беларуси под столицей Минском поздно вечером 5 октября прогремел взрыв. Беларуские силовики заявили, что на станции Озерище якобы совершен "теракт", в результате которого была взорвана железная дорога.

Как сообщил беларуский Telegram-канал "МотолькоПомоги", взрыв был слышен около 23:20 (по Минску и по Киеву) в районе поселка Колодище, а после двух часов ночи в районе железной дороги видели машины МЧС Беларуси.

При этом звук взрыва был слышен даже в Минске, что значит, что звуковая волна достигла радиуса 8 км.

Один из местных жителей рассказал каналу о взрывной волне, из-за которой в его доме "затряслись окна и кровать".

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С утра беларуские силовики опрашивали жителей военного городка в Уручье (спальный микрорайон в Минске). Людям говорят, что "был теракт на станции Озерище, взорвали железную дорогу", сообщает "МотолькоПомоги".

В то же время в местных чатах жители Колодищей пишут, что взрывов было два и до утра на дорогах дежурили силовики.

Беларуские силовые органы официально не комментировали инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беларусь обвинила Польшу в том, что ее вертолет якобы дважды нарушил воздушное пространство РБ. Там пообещали ноту протеста, однако в Варшаве обвинения отвергли.

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