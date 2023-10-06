'Мы не будем покупать тысячи танков': Лукашенко намекнул, что у Беларуси уже есть секретное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что у его страны уже есть секретное оружие. В связи с этим он принялся угрожать тем, что Беларусь может нанести "неприемлемый ущерб противнику".

Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Брестскую область. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем", – заявил самопровозглашенный президент.

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В конце августа начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что несколько дней назад в Беларусь были доставлены первые ядерные боеголовки. Несмотря на это, угрозы использования такого оружия с территории наших западных соседей не что иное, как "большая геополитическая игра".

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Кремля по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Это только может стать дополнительным инструментом для шантажа. Об этом заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В США не раз заявляли, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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