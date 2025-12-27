Водитель какого авто должен уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Вопросы на определение очередности проезда перекрестков являются одними из самых сложных в тестах по Правилам дорожного движения. Они требуют не только знания знаков, но и умения правильно применять нормы правил на практике. Особенно сложными становятся ситуации, когда оба водителя находятся на второстепенных дорогах.

В таких случаях решающее значение имеет направление движения транспортных средств. Попробуйте определить, водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации?

водитель белого автомобиля, водитель желтого автомобиля, водители должны разъехаться по общей договоренности.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому одновременно подъехали два автомобиля. Водитель желтого автомобиля поворачивает направо, а водитель белого – налево. Оба транспортных средства выезжают на дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует соответствующий дорожный знак "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Кроме этого, каждый из водителей видит перед собой дополнительные знаки. Водитель белого автомобиля видит знак "Проезд без остановки запрещен", а водитель желтого – знак "Дать дорогу". В этой ситуации может возникнуть вопрос, являются ли эти знаки равнозначными, то есть сообщают ли они обоим водителям, что те находятся на второстепенной дороге.

Со знаком "Уступить дорогу" обычно все понятно. В то же время неопытные водители иногда не знают, что знак "Проезд без остановки запрещен" обязывает не только остановиться перед перекрестком, но и предоставить преимущество другим транспортным средствам. Итак, в этой ситуации оба водителя находятся на равнозначных второстепенных дорогах.

Автомобили движутся навстречу друг другу: один поворачивает направо, другой – налево. В таком случае следует обратиться к пункту 16.13 Правил дорожного движения, согласно которому преимущество имеет транспортное средство, движущееся прямо или поворачивающее направо.

Таким образом, в данной дорожной ситуации обязан уступить дорогу водитель белого автомобиля.

