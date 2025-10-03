В каком порядке надо проехать круговой перекресток? Тест по ПДД
Тесты по ПДД – обязательный этап перед сдачей экзамена. Но это также эффективный способ поддерживать собственные знания в тонусе. Даже опытные водители часто забывают нюансы, которые могут оказаться решающими.
На дороге у водителя есть считанные секунды, чтобы определить, кто имеет преимущество. Регулярная тренировка в формате тестов развивает концентрацию, внимательность к деталям и снижает риск ошибок в реальном движении. Поэтому небольшая "головоломка" с перекрестком, которая позволит проверить вашу внимательность и знание правил.
В каком порядке транспортные средства проедут перекресток?
- синий автомобиль, мотоцикл, желтый автомобиль;
- синий автомобиль, желтый автомобиль, мотоцикл;
- желтый автомобиль, мотоцикл, синий автомобиль;
- желтый автомобиль, синий автомобиль, мотоцикл;
- мотоцикл, синий автомобиль, желтый автомобиль;
- мотоцикл, желтый автомобиль, синий автомобиль; мотоцикл, желтый автомобиль, синий автомобиль.
Объяснение
Имеем круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", и три транспортных средства. Красный мотоцикл и синий автомобиль уже движутся по кругу, а водитель желтого автомобиля только въезжает. Напомним: въезжать на круг можно с любой полосы, это не является нарушением.
Самое очевидное – желтый автомобиль проедет последним, ведь при въезде на круг водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по нему.
Теперь выясним, кто имеет преимущество между синим автомобилем и мотоциклом. Синий автомобиль перестраивается с левой полосы вправо, а мотоциклист – с правой влево. Это одновременное перестроение.
Согласно пункту 10.3 ПДД: если транспортные средства одновременно перестраиваются в одном направлении, водитель, который находится слева, обязан уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Следовательно, синий автомобиль должен пропустить мотоцикл.
Правильный порядок движения: мотоцикл, синий автомобиль, желтый автомобиль.
Правильный вариант ответа – №5.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен уступить дорогу;
- или подумайте, какое авто вторым проедет непростой перекресток.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.