В каком порядке надо проехать круговой перекресток? Тест по ПДД

Тесты по ПДД – обязательный этап перед сдачей экзамена. Но это также эффективный способ поддерживать собственные знания в тонусе. Даже опытные водители часто забывают нюансы, которые могут оказаться решающими.

На дороге у водителя есть считанные секунды, чтобы определить, кто имеет преимущество. Регулярная тренировка в формате тестов развивает концентрацию, внимательность к деталям и снижает риск ошибок в реальном движении. Поэтому небольшая "головоломка" с перекрестком, которая позволит проверить вашу внимательность и знание правил.

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток?

синий автомобиль, мотоцикл, желтый автомобиль; синий автомобиль, желтый автомобиль, мотоцикл; желтый автомобиль, мотоцикл, синий автомобиль; желтый автомобиль, синий автомобиль, мотоцикл; мотоцикл, синий автомобиль, желтый автомобиль; мотоцикл, желтый автомобиль, синий автомобиль; мотоцикл, желтый автомобиль, синий автомобиль.

Объяснение

Имеем круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", и три транспортных средства. Красный мотоцикл и синий автомобиль уже движутся по кругу, а водитель желтого автомобиля только въезжает. Напомним: въезжать на круг можно с любой полосы, это не является нарушением.

Самое очевидное – желтый автомобиль проедет последним, ведь при въезде на круг водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по нему.

Теперь выясним, кто имеет преимущество между синим автомобилем и мотоциклом. Синий автомобиль перестраивается с левой полосы вправо, а мотоциклист – с правой влево. Это одновременное перестроение.

Согласно пункту 10.3 ПДД: если транспортные средства одновременно перестраиваются в одном направлении, водитель, который находится слева, обязан уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Следовательно, синий автомобиль должен пропустить мотоцикл.

Правильный порядок движения: мотоцикл, синий автомобиль, желтый автомобиль.

Правильный вариант ответа – №5.

