Украинский рынок захватили доступные авто: топ-10 бестселлеров

Автомобильный рынок Украины продолжает демонстрировать положительную динамику. Статистика подтверждает, что самые доступные машины известных производителей опять буквально захватили рынок.

В топ-10 бестселлеров – привычные бренды, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.

В январе 2026 года рынок новых машин составил 5,1 тыс. экземпляров. Это на 19,5% больше в сравнении с результатом 2025 года.

Самые популярные новые автомобили 2026 года в Украине:

Toyota (845 шт.); BYD (548 шт.); Renault (439 шт.); Skoda (368 шт.); Volkswagen (359 шт.); Hyundai (289 шт.); BMW (190 шт.); Mazda (185 шт.); Suzuki (175 шт.); Nissan (173 шт.).

Несмотря на то, что в десятке бестселлеров доминируют производители недорогих машин, седьмое место заняли автомобили BMW. Без премиума в статистике украинского авторынка не обойтись.

