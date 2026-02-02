Украинский рынок захватили доступные авто: топ-10 бестселлеров
Автомобильный рынок Украины продолжает демонстрировать положительную динамику. Статистика подтверждает, что самые доступные машины известных производителей опять буквально захватили рынок.
В топ-10 бестселлеров – привычные бренды, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.
В январе 2026 года рынок новых машин составил 5,1 тыс. экземпляров. Это на 19,5% больше в сравнении с результатом 2025 года.
Самые популярные новые автомобили 2026 года в Украине:
- Toyota (845 шт.);
- BYD (548 шт.);
- Renault (439 шт.);
- Skoda (368 шт.);
- Volkswagen (359 шт.);
- Hyundai (289 шт.);
- BMW (190 шт.);
- Mazda (185 шт.);
- Suzuki (175 шт.);
- Nissan (173 шт.).
Несмотря на то, что в десятке бестселлеров доминируют производители недорогих машин, седьмое место заняли автомобили BMW. Без премиума в статистике украинского авторынка не обойтись.
