Украинский рынок захватили доступные авто: топ-10 бестселлеров

Стас Сидилев
Renault Duster

Автомобильный рынок Украины продолжает демонстрировать положительную динамику. Статистика подтверждает, что самые доступные машины известных производителей опять буквально захватили рынок.

В топ-10 бестселлеров – привычные бренды, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.

В январе 2026 года рынок новых машин составил 5,1 тыс. экземпляров. Это на 19,5% больше в сравнении с результатом 2025 года.

BMW X5

Самые популярные новые автомобили 2026 года в Украине:

  1. Toyota (845 шт.);
  2. BYD (548 шт.);
  3. Renault (439 шт.);
  4. Skoda (368 шт.);
  5. Volkswagen (359 шт.);
  6. Hyundai (289 шт.);
  7. BMW (190 шт.);
  8. Mazda (185 шт.);
  9. Suzuki (175 шт.);
  10. Nissan (173 шт.).

Несмотря на то, что в десятке бестселлеров доминируют производители недорогих машин, седьмое место заняли автомобили BMW. Без премиума в статистике украинского авторынка не обойтись.

