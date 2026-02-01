10 самых надежных: эксперты назвали лучшие автомобили
Эксперты назвали лучшие новые автомобили для покупки в 2026 году. Надежнее этих 10 машин по результатам исследования найти не удалось. Все модели в списке – известные и недорогие.
Результатами поделились в Motor1 на основе информации от специалистов iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин.
Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.
Самые надежные новые автомобили в 2026 году:
- Honda Civic;
- Toyota Corolla;
- Mazda 3 хэтчбек;
- Volkswagen Jetta;
- Honda Accord;
- Subaru Impreza;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Hyundai Elantra;
- Mazda 3 седан;
- Honda CR-V.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, многие известные недорогие автомобили скоро исчезнут с продажи.