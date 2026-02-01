УкраїнськаУКР
10 самых надежных: эксперты назвали лучшие автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
363
Subaru Impreza

Эксперты назвали лучшие новые автомобили для покупки в 2026 году. Надежнее этих 10 машин по результатам исследования найти не удалось. Все модели в списке – известные и недорогие.

Результатами поделились в Motor1 на основе информации от специалистов iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин.

Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.

Volkswagen Jetta GLI

Самые надежные новые автомобили в 2026 году:

  1. Honda Civic;
  2. Toyota Corolla;
  3. Mazda 3 хэтчбек;
  4. Volkswagen Jetta;
  5. Honda Accord;
  6. Subaru Impreza;
  7. Mitsubishi Outlander Sport;
  8. Hyundai Elantra;
  9. Mazda 3 седан;
  10. Honda CR-V.

