SEAT показал прощальную версию своей самой дешевой модели. Фото

Новый SEAT Ibiza Anniversary Limited Edition показали для 2024 года. Это особая прощальная модификация самой дешевой модели испанского бренда. На официальных фото можно изучить ее особенности.

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Детали стали известны Carscoops. Модель отличается эксклюзивным оттенком Graphene Grey, новыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками цвета Cosmo Grey и логотипами Anniversary Limited Edition. В салоне Seat Ibiza появилась особая отделка.

Испанский автопроизводитель с помощью хэтчбека SEAT Ibiza Anniversary Limited Edition отмечает в 2024 году 40-летие модели. С момента появления в 1984 году продали более 6 миллионов экземпляров бестселлера Ibiza.

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT, известной с 1950 года как производитель доступных автомобилей, закроют в пользу другой компании. В материнском концерне Vokswagen уже все решили.

SEAT больше не будет производить машины. Этим займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Однако имя SEAT останется – для производства другого транспорта (вроде скутеров) и некоторых других решений в области современной мобильности.

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