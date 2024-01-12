Недорогая новинка Subaru вызвала ажиотаж – за машиной выстроилась очередь

Новая Subaru WRX S4 STI Sport 2024 года – недорогой полноприводный автомобиль, который рассекретили официально. Новинка с мощным двигателем уже вызвала ажиотаж – за машиной выстроилась очередь, но купить ее будет непросто.

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Детали стали известны Motor1. Это новая модификация стандартного седана Subaru WRX. От изначальной модели новинка отличается некоторыми визуальными доработками и особым цветом кузова Offshore Blue Metallic. Также спорткар получил измененную подвеску, особую отделку салона и 19-дюймовые кованые диски BBS.

Автомобиль показали на первых фото и уже представили в рамках автошоу в Токио. В целом внешность основана на известном седане Subaru WRX за исключением изменений, которые описаны выше.

Под капотом ничего не меняли. 2,4-литровый бензиновый турбомотор выдает 271 л.с. Но и с таким мотором у машины более чем достойные характеристики. Цена Subaru WRX S4 STI Sport – около 43 000 долларов, что не так много в этом сегменте.

Интересно, что тираж спецверсии решили ограничить 500 экземплярами, однако желающих оказалось намного больше. Производитель вводит систему лотереи, победители которой получат право купить машину.

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