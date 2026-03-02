Самый дешевый внедорожник Land Rover показали до премьеры

Новая модель Land Rover войдет в линейку Defender и станет самым дешевым внедорожником производителя. Уже известно, каким будет этот автомобиль, его показали до премьеры в сети.

Новый компактный внедорожник станет соперником самого дешевого Мерседес Гелендваген. Автомобиль показали на новых фото от Motor1. Там подготовили свой взгляд на возможный дизайн, который основан на шпионских снимках прототипа.

Ожидается, что новинка получит название Land Rover Defender Sport и дебютирует до конца 2026 года. Официально новый Land Rover Defender Sport пока держат в секрете. Однако фирменный дизайн уже очевиден, как и отсылки к полноразмерному Defender.

Модель Defender Sport будет соперничать с Mercedes Little G (рабочее название), который тоже готовят к премьере. Производитель уже официально анонсировал эту модель.

Оба внедорожника будут оснащены полностью электрическими силовыми установками. Но в случае с Mercedes появятся и гибридные варианты.

