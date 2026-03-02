Дешевые машины уже не спасают: топ-10 авто в Украине
Ранее самые дешевые машины в Украине спасали статистику продаж, однако в начале 2026 года рынок новых авто заметно просел. Новые цифры показывают снижение спроса.
Тем не менее, в топ-10 бестселлеров – привычные автопроизводители, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про состояние спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.
В феврале 2026 года рынок новых машин составил 4,4 тыс. экземпляров. Это на 10% меньше в сравнении с результатом 2025 года. В сравнении с январем 2026 года статистика и вовсе просела на 15%.
Самые популярные автомобили украинского авторынка в 2026 году:
- Toyota (854 шт.);
- Skoda (402 шт.);
- Renault (373 шт.);
- Volkswagen (285 шт.);
- Hyundai (260 шт.);
- Mazda (256 шт.);
- BMW (212 шт.);
- Suzuki (166 шт.);
- Nissan (142 шт.);
- Lexus (126 шт.).
OBOZ.UA уже рассказывал недавно про недорогую модель Nissan, которая вызвала ажиотаж на рынке.