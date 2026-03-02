УкраїнськаУКР
русскийРУС

Дешевые машины уже не спасают: топ-10 авто в Украине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Skoda Octavia

Ранее самые дешевые машины в Украине спасали статистику продаж, однако в начале 2026 года рынок новых авто заметно просел. Новые цифры показывают снижение спроса.

Видео дня

Тем не менее, в топ-10 бестселлеров – привычные автопроизводители, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про состояние спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.

В феврале 2026 года рынок новых машин составил 4,4 тыс. экземпляров. Это на 10% меньше в сравнении с результатом 2025 года. В сравнении с январем 2026 года статистика и вовсе просела на 15%.

Hyundai Tucson

Самые популярные автомобили украинского авторынка в 2026 году:

  1. Toyota (854 шт.);
  2. Skoda (402 шт.);
  3. Renault (373 шт.);
  4. Volkswagen (285 шт.);
  5. Hyundai (260 шт.);
  6. Mazda (256 шт.);
  7. BMW (212 шт.);
  8. Suzuki (166 шт.);
  9. Nissan (142 шт.);
  10. Lexus (126 шт.).

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про недорогую модель Nissan, которая вызвала ажиотаж на рынке.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe