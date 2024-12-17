Самые практичные: какие б/у автомобили советуют покупать
Доступные и практичные автомобили привлекают покупателей. Но всегда актуален вопрос надежности конкретных моделей. Эксперты сформировали список б/у автомобилей, которые советуют покупать.
Эти машины с пробегом в некоторых случаях предлагают 7-местный салон – идеально подходят для большой семьи. Специалисты Auto Express проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные. Каждый выберет машину под свой вкус.
Самые практичные б/у автомобили:
- Opel Zafira Tourer;
- Citroen Grand C4 Picasso;
- SEAT Alhambra;
- Honda FR-V;
- Renault Grand Scenic;
- Ford Galaxy;
- Ford S-Max;
- Volkswagen Touran.
Эти модели очень просторны, а поэтому удобны. При этом в салоне каждой модели из списка можно разместить большую семью или компанию друзей. Однако не все предлагают одинаковый комфорт.
От себя добавим, что в случае необходимости действительно удобного семейного автомобиля, предпочтение стоит отдавать все же минивэнам. Такие модели предлагают максимальный простор в салоне и намного практичнее даже крупных кроссоверов.
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