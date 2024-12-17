Самые практичные: какие б/у автомобили советуют покупать

Доступные и практичные автомобили привлекают покупателей. Но всегда актуален вопрос надежности конкретных моделей. Эксперты сформировали список б/у автомобилей, которые советуют покупать.

Видео дня

Эти машины с пробегом в некоторых случаях предлагают 7-местный салон – идеально подходят для большой семьи. Специалисты Auto Express проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные. Каждый выберет машину под свой вкус.

Самые практичные б/у автомобили:

Opel Zafira Tourer; Citroen Grand C4 Picasso; SEAT Alhambra; Honda FR-V; Renault Grand Scenic; Ford Galaxy; Ford S-Max; Volkswagen Touran.

Эти модели очень просторны, а поэтому удобны. При этом в салоне каждой модели из списка можно разместить большую семью или компанию друзей. Однако не все предлагают одинаковый комфорт.

От себя добавим, что в случае необходимости действительно удобного семейного автомобиля, предпочтение стоит отдавать все же минивэнам. Такие модели предлагают максимальный простор в салоне и намного практичнее даже крупных кроссоверов.

OBOZ.UA уже рассказывал про доступный и практичный внедорожник Toyota.