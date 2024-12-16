Почти Land Cruiser, но дешевле: бюджетный внедорожник Toyota показали в сети

Бюджетный внедорожник Toyota Hilux Champ, который также известен как Hilux Rangga, предлагает очень дешевый вариант для тех, кому не хватает денег на Land Cruiser. В сети показали новый вариант модели.

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Про новую Toyota Rangga SUV 2025 рассказывает Carscoops. Недорогая модель, построенная на базе пикапа, получила закрытый кузов и салон для семерых. Покупателям предложат бензиновый двигатель на 137 л.с. и 148-сильный турбодизель.

Цена Toyota Rangga SUV – менее 25 000 долларов в базовом исполнении. На отдельных рынках продажи стартуют в начале 2025 года.

Будущие владельцы смогут купить Toyota Hilux Champ почти в любом виде благодаря широким возможностям кастомизации. Среди конфигураций – дом на колесах, кемпер, "спортивный" пикап и многие виды легких коммерческих автомобилей, а также транспортные средства специальных служб с профессиональным оборудованием.

А недавно появился гоночный вариант от Gazoo Racing. Машину подготовили для чемпионата Super Pickup в Таиланде. Автомобиль создавали исключительно для трека.

OBOZ.UA ранее сообщал про популярную и недорогую модель Nissan.