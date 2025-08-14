Самые дешевые автомобили подорожали: сколько теперь платят за б/у машины

Покупатели обращаются к рынку б/у машин с целью приобрести самые дешевые автомобили. Однако даже в этом сегменте транспортные средства подорожали. И на вторичном рынке теперь приходится платить больше.

Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на исследование iSeeCars. Согласно полученным данным, сегодня покупатели подержанных автомобилей отдают за них в среднем на 3,7% больше денег, чем в июле 2024 года.

То есть машины с пробегом существенно подорожали за год, если говорить об автомобилях в возрасте от 1 до 5 лет. Отмечается, что в США средняя цена на вторичном рынке приблизилась к 32 000 долларов.

Это важно и для украинских покупателей, ведь у нас популярны б/у автомобили из США. Соответственно, стоит ожидать роста украинских цен.

Среди основных причин роста цен называют неопределенность в вопросах тарифов. Кроме того, даже последствия пандемии все еще дают о себе знать. Тогда автопроизводства и связанные с ними предприятия фактически остановились. Из-за этого рынок просто недополучил привычное количество транспортных средств.

