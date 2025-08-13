Ford удивит всех новыми недорогими автомобилями: скоро все изменится

Все уже привыкли к тому, что фактически на глобальном рынке Ford остался без недорогих автомобилей. Однако ситуация скоро изменится, ведь производитель вновь обновил стратегию и планирует всех удивить.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Производство многих знаменитых моделей Ford в Европе уже остановили. До конца 2025 года линейку покинет и Focus. Но производитель готовит новые недорогие автомобили, чтобы заполнить пробелы. При этом отмечается, что покупатели будут приятно удивлены.

Отдельный акцент делают на привычных легковых моделях (судя по всему, хэтчбеки и седаны), а не кроссоверы и внедорожники.

В руководстве компании уже одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин, которые еще предстоит разработать.

На данный момент не сообщается, стоит ли ждать преемников Ford Focus, Fiesta и Mondeo. Эти модели были самыми популярными на рынке, однако производитель выбрал неудачную стратегию перехода на электромобили. Впрочем, теперь и от этого направления отказались.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую доступную модель Nissan.