Самая дешевая Ferrari станет еще круче. Фото

Новая Ferrari Amalfi дебютировала официально как самая дешевая модель итальянского бренда для 2026 года. Скоро этот автомобиль станет еще круче с новой модификацией.

Видео дня

Об этом стало известно Motor1. Скоро состоится дебют кабриолета Ferrari Amalfi Spider на базе нового купе. Название для автомобиля запатентовали еще в 2024 году. Новинка придет на смену модели Ferrari Roma Spider.

Новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией купе Roma и теперь занимает ее место в линейке. Поэтому дизайн в большей степени напоминает предшественника, хотя здесь измененные бамперы и новая светотехника. Мощность 3,8-литрового двигателя V8 стала чуть выше – 631 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость Ferrari Amalfi превышает 310 км/ч.

Ожидается, что кабриолет из Италии обеспечит те же характеристики, что и купе. Разве что из-за более высокой массы складного механизма крыши может замедлиться разгон до сотни.

С моделью Ferrari Roma в свое время производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более сдержанных GT. Но успешно выступить против Aston Martin и Bentley итальянское купе не сумело. Возможно, новинка проявит себя убедительнее. Цена Ferrari Amalfi 2026 превышает $250 000.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Hyundai.