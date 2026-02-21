Маленький Tucson: новый недорогой кроссовер Hyundai показали в сети

Новый кроссовер Hyundai Bayon 2 поколения готовя к премьере как современный недорогой автомобиль. Модель стилистически станет ближе к Tucson, хотя останется меньше по габаритам.

Модель Bayon – одна из самых доступных на глобальном рынке, поэтому новинка в следующем поколении уже вызвала интерес. Автомобиль недавно отправился на ходовые испытания. А в Motor.es подготовили свой вариант дизайна, основанный на шпионских фото.

Несмотря на секретность, дизайн машины уже полностью готов. Известно, что новый Hyundai Bayon станет немного крупнее и получит геометричную внешность.

Цена Hyundai Bayon стартует примерно с 20 000 евро. Преемник может немного подорожать. Также к премьере готовят модель Hyundai Tucson 5 поколения.

Более крупный SUV будет совсем другим автомобилем в сравнении с предшественником. Дизайн станет более брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках.

