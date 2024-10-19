С какой максимальной скоростью разрешено движение авто? Быстрый тест на знание ПДД

Соблюдение скоростного режима – одно из основных требований ко всем участникам дорожного движения. Он очень строго регламентируется действующими ПДД.

Видео дня

Сможете ли вы не нарушить правила и не выйти за ограничение скорости на дороге? TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" предлагает проверить себя с помощью простого теста.

Поставьте себя на место водителя черного автомобиля из условий задачи. Проанализируйте дорожную обстановку и ответьте, с какой максимальной скоростью он может двигаться в заданных условиях. У вас есть три варианта ответа:

50 км/ч; 90 км/ч; 110 км/ч.

Внимательно посмотрите на изображение. Вы видите перед автомобилем знак 3.30. Согласно действующим ПДД он обозначает конец ограничения максимальной скорости. В данном случае это 50 км/ч. Итак, первый вариант ответа здесь точно неверен.

Чтобы правильно выбрать из двух вариантов нужно определить тип дороги, по которой движется указанное в задаче черное авто. Судя по всему, водитель передвигается за пределами населенного пункта. При этом дорога, по которой он едет, имеет только одну проезжую часть. В таком случае водитель должен руководствоваться пунктом 12.6 ґ действующих ПДД. Согласно ему, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, двигаться можно со скоростью не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах – не более 90 км/ч.

Таким образом, водитель по условиям задачи передвигается за пределами населенного пункта и едет по обычной дороге. А значит, он не может превышать скорость 90 км/ч. А это значит, что правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на умение отличить регулируемый и нерегулируемый перекресток.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.