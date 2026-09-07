Разрешено ли остановиться? Практическая задача по ПДД

Правила движения по полосам для общественного транспорта имеют несколько важных исключений, о которых водители нередко забывают. Из-за этого даже простая ситуация с посадкой пассажира может вызвать сомнения. В этом задании нужно обратить внимание не только на дорожный знак, но и на разметку.

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Проверьте, насколько хорошо вы помните соответствующее правило. Разрешается ли водителю красного автомобиля остановиться в изображённом месте, чтобы посадить пассажирку?

Разрешено ли водителю красного автомобиля остановиться в изображенном месте, чтобы посадить пассажирку?

Разрешается. Запрещается.

Пояснение

На изображенном участке установлен знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". По общему правилу другим транспортным средствам нельзя двигаться и останавливаться на такой полосе, за исключением случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Однако в данной ситуации следует обратить внимание на дорожную разметку. Полоса для маршрутного транспорта отделена от остальной части проезжей части прерывистой линией.

Именно на таких участках правила разрешают водителям заезжать на полосу перед поворотом направо, при выезде на дорогу, а также для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

Следовательно, в приведенной ситуации водитель красного автомобиля может остановиться, чтобы посадить пассажирку.

Правильный ответ

Разрешается.

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