Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Знание дорожных знаков не менее важно, чем умение определять очередность проезда на перекрестках. В новом тесте по ПДД водителям предложили проанализировать ситуацию с участием легкового автомобиля, буксирующего другое транспортное средство, и повозки, запряженной лошадьми.

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Задание от канала "По правилам" проверяет не только внимательность, но и знание особенностей действия запрещающих дорожных знаков. Рассмотрим, кто именно нарушает правила дорожного движения в этой ситуации.

Задание по ПДД

Согласно условию задачи, к перекрестку одновременно подъехали два транспортных средства. Водитель синего автомобиля, буксирующего другое механическое транспортное средство, поворачивает налево. Водитель повозки поворачивает направо. После завершения маневров они планируют двигаться в одном направлении, где установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Вопрос: кто нарушает правила дорожного движения?

Варианты ответов:

Водитель синего автомобиля, осуществляющего буксировку. Водитель на упряжке. Оба водителя нарушат правила. Оба не нарушат правила.

Разбор дорожной ситуации

Ключевым элементом этого задания является действие дорожного знака 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Многие водители ошибочно полагают, что этот знак распространяется на любое транспортное средство, буксирующее другой объект. На самом деле его действие имеет четко определенные границы.

Знак запрещает движение:

грузовых автомобилей с прицепами любого типа;

тракторов с прицепами;

механических транспортных средств, осуществляющих буксировку.

При этом действие знака не распространяется на повозки, запряженные лошадьми. Повозка не приравнивается к прицепу, а лошадь – к механическому транспортному средству. Именно поэтому водитель повозки, запряженной лошадьми, может продолжить движение в указанном направлении без нарушения требований дорожного знака.

Отдельно стоит помнить, что у знака есть исключения. Его требования не применяются к транспортным средствам, которые обслуживают граждан или предприятия, расположенные в этой зоне, а также принадлежат лицам, проживающим или работающим здесь. Однако в предложенном тесте таких условий нет, поэтому они не влияют на правильный ответ.

Ответ на тест по ПДД

Правильный ответ – вариант №1: водитель синего автомобиля, осуществляющий буксировку.

Именно он нарушит требования дорожного знака 3.4 "Движение с прицепом запрещено", поскольку знак запрещает движение механических транспортных средств, буксирующих другой транспорт. Водитель повозки под действием этого знака не подпадает, поэтому его действия соответствуют требованиям Правил дорожного движения.

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