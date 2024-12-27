Разрешен ли обгон? Запутанная задача по ПДД
Обгон – это опасный маневр, при выполнении которого следует быть особенно внимательными и осмотрительными. Опреждение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения, так что следует учесть все требования, установленные ПДД.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, разрешено ли в этой ситуации выполнить обгон?
Разрешается ли водителю красного автомобиля выполнить обгон в этой ситуации?
- Разрешается;
- Разрешается, если скорость автомобиля впереди менее 30 км/ч;
- Запрещается.
Объяснение
Пункт 14.6 ПДД определяет случаи, при которых обгон выполнять нельзя.
Обгон запрещен:
- а) на перекрестке;
- б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;
- г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
- д) в туннелях;
- е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).
На рисунке мы видим знак 3.25 "Обгон запрещен" - запрещается обгон всех транспортных средств (кроме единичных *, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч).
Знаки "Обгон запрещен" и "Расстояние до объекта" запрещают обгон только через 300 м, но на перекрестке в любом случае обгон выполнять нельзя.
Правильный ответ
Правильный ответ – 3. Обгон выполнять запрещено.
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