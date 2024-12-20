Какому трамваю должен дать дорогу водитель авто? Задания по ПДД

ПДД определяют, что рельсовое транспортное средство – это трамвай и платформы со специальным оборудованием, двигающимися по трамвайным путям. Все остальные транспортные средства считаются нерельсовыми. Иногда в насыщенном городском трафике бывает сложно разобраться, кто имеет преимущество на дороге.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какому трамваю водитель синего автомобиля должен дать дорогу.

Какому трамваю должен дать дорогу водитель синего автомобиля?

Только красному; Только желтому; Должен дать дорогу обоим; Проедет этот участок первым.

Объяснение

Пункт 17.3 ПДД четко указывает, что вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо).

Попутно напомним и другие правила, касающиеся рельсовых транспортных средств.

Пункт 4.12 ПДД определяет, что на трамвайных остановках, не оборудованных посадочными площадками, пешеходам разрешается выходить на проезжую часть только со стороны двери и только после остановки трамвая.

Согласно пункту 10.4 ПДД при наличии трамвайного пути посреди проезжей части водитель нерельсового транспортного средства, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка, должен дать дорогу трамваю.

Пункт 11.8 определяет, что по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь.

На перекрестке разрешается выезжать на трамвайный путь попутного направления в тех же случаях, но при отсутствии перед перекрестком дорожных знаков 5.16 - 5.19.3.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Водитель авто должен дать дорогу обоим трамваям.

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