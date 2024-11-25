Кто должен дать дорогу? Хитрая задача на знание ПДД

Правила взаимодействия водителей частного транспорта с общественным – важная часть требований ПДД. Каждый водитель должен знать, в каких ситуациях автобус, троллейбус или трамвай имеют преимущество на дороге.

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Проверить свои знания в этой части можно с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". Ваша задача определить, какой водитель в заданной ситуации должен уступить дорогу.

Итак, на изображенной задаче мы видим автобус, который отходит от остановки, и синий легковой автомобиль, который приближается к нему сзади. Назовите того, кто должен уступить дорогу:

водитель автобуса; водитель легковушки.

Первым правилом, которое вспоминается в такой ситуации, является пункт 17.4. Согласно ему "в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству приступить к движению".

Однако посмотрите на изображение более внимательно. На заднем плане вы видите знак въезда в Нежин. А значит, ситуация происходит за пределами населенного пункта. Это означает, что преимущество для общественного транспорта, которое предоставляет пункт 17.4, здесь не действует.

Таким образом, уступить дорогу в этой ситуации водитель автобуса. Правильный вариант ответа – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на взаимодействие водителей авто с трамваями на дороге.

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