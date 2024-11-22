Какой вариант обгона разрешен? Задания на знание ПДД

Обгон относится к категории особо опасных маневров на дороге. Упреждение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения, следует выполнять, соблюдая все требования, установленные в ПДД.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, как правильно выполнить обгон.

Какой вариант обгона разрешается?

Обгон А; Обгон Б; Оба варианта разрешены; Оба варианта запрещены.

Объяснение

Перед началом обгона водитель должен убедиться, что ни один из двигающихся за ним транспортных средств, которым может быть создано препятствие, не начал маневра.

Также следует убедиться, что полоса встречного движения свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии.

Стоит упомянуть пункт 14.6 ПДД, устанавливающий случаи, когда обгон строго запрещен.

Нельзя выполнять обгон:

а) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Следовательно, ПДД установлено, что запрещается обгон на железнодорожном переезде и за 100 м до него. А на табличке мы видим отметку – 800 м.

При этом обгон двух автомобилей, как по траектории Б, не возбраняется.

Правильный ответ

Правильный ответ 3. Оба варианта обгона разрешены ПДД.

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