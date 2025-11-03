Разрешен ли хитрый маневр? Тест для водителей

Иногда, чтобы выполнить поворот в нужном направлении, водителю приходится прибегать к довольно сложным маневрам. И чрезвычайно важно при этом строго соблюдать требования действующих ПДД, чтобы не создать опасности для других участников движения.

Видео дня

Сможете ли вы решить такую ситуацию правильно? Проверить себя предлагает тест, опубликованный на YouTube-канале "За! Правилам". Задание заключается в том, чтобы определить, разрешено ли водителю желтого авто повернуть налево, но не непосредственно, а выполнив разворот с последующим движением задним ходом до нужного перекрестка. Вариантов ответа предлагается три:

разрешено; разрешено, если нет других транспортных средств; запрещено.

Для начала стоит выяснить, почему водитель не может просто повернуть налево и вынужден придумывать такую хитрую комбинацию. Препятствием является дорожный знак 5.29 "Место для разворота". Хотя он и относится к информационно-указательным, однако имеет один важный запрет — именно поворот налево в зоне действия этого знака.

Следовательно, стандартный маневр здесь не подходит. Поэтому водитель и решает пойти на хитрость, развернуться и двигаться задним ходом к желаемой точке. На первый взгляд, в этом нет нарушения: движение задним ходом разрешено, если не создается риск для других участников движения.

Однако, когда водитель начнет приближаться задним ходом к перекрестку, появится существенная проблема. Согласно пункту 10.10 ПДД, на перекрестках движение таким образом запрещается. Поэтому таким способом добраться до перекрестка правила водителю не позволяют. Соответственно, правильным является третий вариант — маневр запрещен.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, каким образом водитель может привлечь к себе внимание на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.