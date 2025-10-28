Как разрешено привлечь внимание другого водителя? Задание по ПДД

У водителей не так много способов, подавать друг другу сигналы во время дорожного движения. Более того, их использование строго регулируется требованиями ПДД и за неправильно поданный звуковой или световой сигнал можно даже получить штраф.

Видео дня

А умеете ли вы правильно привлекать внимание других водителей на дороге? Проверить поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, каким способом разрешено водителю красного автомобиля привлечь внимание водителя белого микроавтобуса вне населенного пункта. И вот варианты ответа:

переключить свет фар; высунуться в окно и крикнуть; подать звуковой сигнал; варианты 1 и 3; все перечисленные способы запрещаются.

Как видно из картинки с условиями задачи, перед нами участок дороги, по которому белый бус движется прямо, а красное авто хочет его обогнать. Водитель легковушки уже включил для этого соответствующий левый указатель поворота. Ситуация осложнена тем, что водитель белого микроавтобуса потерял бдительность и движется посреди дороги, занимая одновременно две полосы, что запрещено действующими ПДД.

Высовываться из окна и кричать ему об этом, а также о намерении совершить обгон в этой ситуации плохая идея. Да и водитель красной машины может потерять контроль над ней. Так что этот вариант точно отбрасываем.

Остались переключение света фар и звуковой сигнал. Учитывая, что ситуация происходит за пределами населенного пункта, здесь стоит воспользоваться пунктом 9.6 Правил, который регулирует предупредительные сигналы водителей на дороге. Согласно ему, для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов и звуковой сигнал.

Следовательно, в данной ситуаций водитель красной машины может как моргнуть фарами, так и посигналить водителю буса. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какой водитель должен уступить на выезде с остановки общественного транспорта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.