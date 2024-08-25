Может водитель ехать задним ходом на трассе, если пропустил поворот? Задания по ПДД с фото

Знание и соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности водителей и пешеходов. На скоростных трассах следует быть особенно осмотрительными, соблюдая дистанцию и правила обгона.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может водитель ехать задним ходом на трассе, если пропустил поворот.

Во время движения на автомагистрали водитель красного автомобиля пропустил поворот вправо. Разрешено ли ему двигаться задним ходом, если сзади нет транспортных средств?

Да, предварительно включив аварийную световую сигнализацию. Нет, задний ход запрещен.

Объяснение

Пункт 10.9 ПДД устанавливает, что при движении транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам.

Согласно пункту 10.10 ПДД, запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих правил и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Пункт 27.2 "г" ПДД также отмечает, что на автомагистралях запрещается движение задним ходом.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ 2 – движение задним ходом запрещено.

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