Какая очередность проезда перекрестка: тест по ПДД

Лучший способ чувствовать себя уверенно на дороге – регулярное усовершенствование теории и практики. Знание и соблюдение ПДД поможет избежать аварийных ситуаций и является залогом безопасности водителей и пешеходов.

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Попробуйте проверить себя непростым тестом. Внимательно посмотрите на ситуацию на изображении и определите очередность проезда перекрестком.

Какова очередность проезда автомобилями данного перекрестка?

Синий, красный, белый; Белый, красный, синий; Красный, белый, синий.

Объяснение

На картинке мы видим перекресток неравнозначных дорог. Прежде всего следует упомянуть пункт 16.11 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Водители белого и красного авто едут по равнозначной главной дороге, поэтому проедут перекрестки первыми. Здесь нужно руководствоваться правилом правой руки.

Поскольку белый автомобиль находится справа, он проедет первый, а красный соответственно – вторым. Синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет последним.

Правильный ответ

Учитывая указанное, правильный ответ – 2: белый, красный, синий.

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