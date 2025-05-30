Производство мощного соперника VW Golf от Ford остановят. Фото

Производство знаменитой недорогой модели Ford Focus скоро остановят. Это произойдет до конца 2025 года, и остановка конвейера коснется также Focus ST – самого мощного соперника VW Golf, которого предлагает Ford.

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На протяжении своей почти 30-летней истории модель Ford Focus была знаменитым недорогим бестселлером и по-настоящему культовой машиной. Теперь она уходит навсегда, подробности стали известны Motor1.

Сборка Ford Focus будет продолжаться до ноября 2025 года. После этого производство остановят. В том числе речь идет про Ford Focus ST. Заказы на мощный 280-сильный хэтчбек уже не принимают (будут собирать машины по принятым заказам), а дилеры займутся реализацией запасов.

В первую очередь отказ от Ford Focus связывают с падением продаж. В компании отмечали, что хотят производить машины самых популярных сегментов. Хотя соперники Focus других брендов остаются востребованными.

Интересно, что преемника Focus пока не разрабатывают. Ранее остановилось производство Ford Fiesta.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, у кроссовера Toyota RAV4 появится удешевленный вариант.