Какая мощность у самой дешевой Toyota RAV4: фото кроссовера

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения дебютировал для самого популярного сегмента. Уже известно, что для Европы эта машина станет еще дешевле. Мы знаем, какую мощность будет выдавать самый доступный кроссовер.

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Как стало известно Motor1, теперь можно будет купить только гибрид Toyota RAV4 (модель поступит в продажу д оконца 2025 года) с разной степенью электрификации. При этом для разных рынков спецификации и характеристики будут отличаться.

Базовый гибрид в переднеприводном исполнении предложит 181 л.с. Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 для американского рынка теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Энергоэффективная силовая установка предложит запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

Самая мощная Toyota RAV4 2026 модельного года в Европе будет выдавать 300 л.с. Разницу в характеристиках объясняют технической адаптацией с учетом местных требований к спецификации.

OBOZ.UA ранее показывал альтернативный дизайн для новой RAV4.