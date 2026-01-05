При каких условиях можно проехать прямо? Тест на знание ПДД

УкраїнськаУКР
Тесты по ПДД помогают проверить умение правильно анализировать дорожную ситуацию. Подобные задания моделируют реальные условия, в которых решение нужно принимать быстро и внимательно. Они учат обращать внимание на все дорожные знаки, а не на отдельные из них.

Регулярное решение таких тестов снижает риск ошибок при управлении автомобилем. Именно поэтому проверка знаний ПДД является полезной как для новичков, так и для опытных водителей. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, при каких условиях можно проехать прямо.

При каких условиях можно проехать прямо?

  1. движение разрешается при условии, что водитель проживает в этой зоне;
  2. движение разрешается, если транспортное средство обслуживает граждан, проживающих в этой зоне;
  3. движение разрешается, если транспортное средство обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне;
  4. движение разрешается при условиях, указанных в пунктах 1, 2 и 3;
  5. движение разрешается при условиях, указанных в пунктах 1 и 3;
  6. движение запрещается при любых условиях.

Пояснение

Чтобы правильно ответить, обращаем внимание на дорожные знаки. Первый из них – знак 3.1 "Движение запрещено". В этой ситуации он запрещает движение транспортных средств прямо. В то же время правила дорожного движения предусматривают исключения: действие этого знака не распространяется на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие граждан или предприятия, расположенные в пределах этой зоны.

Однако ключевым моментом является наличие другого дорожного знака – 3.43 "Опасность". Этот знак вводится в случае дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия или другой опасности для движения и запрещает движение всем без исключения участникам дорожного движения. Его действие является приоритетным и отменяет все исключения, предусмотренные предыдущими знаками.

Следовательно, несмотря на возможные исключения, которые действуют для знака "Движение запрещено", в этой ситуации они не применяются. Наличие знака "Опасность" означает, что движение прямо запрещается при любых условиях.

Правильный ответ: вариант №6 – движение запрещается при любых условиях.

