Porsche начнет продавать в Украине самый дешевый электрокар: фото и цена

Новый кроссовер Porsche Macan EV 2024 года – самый дешевый электрокар немецкого бренда. Совсем недавно модель представили официально, а теперь назвали сроки появления машины в Украине и цены на электрокроссовер.

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Детали о Porsche Macan в Украине сообщили на официальном сайте производителя. Линейка электромобилей компании ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более доступная модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью, которую построили на новой платформе PPE.

Дизайн долгожданной электрической машины сделали современным, но в стиле других моделей немецкого бренда. Электрический Porsche Macan EV представлен с узкими фарами, длинной полосой задних фонарей и крупными воздухозаборниками в бампере.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Оба варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., а топовый вариант Turbo – 639 сил. Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км.

Цена Porsche Macan EV в Украине – от 3 225 530 гривен (78 734 евро). Для сравнения, стартовая глобальная цена кроссовера выше – от 84 100 евро. На нашем рынке модель ожидается в октябре 2024 года.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о новом дешевом кроссовере Hyundai, который показали на первых фото.