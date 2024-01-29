Hyundai готовит мощного соперника Renault Duster: первые фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года составит жесткую конкуренцию Renault Duster благодаря низкой цене и современному оснащению. Ранее модель представили официально после модернизации, а теперь на первых фото показали более мощный вараинт машины.

Видео дня

Детали стали известны Autocar. Фото Hyundai Creta N Line уже попали в сеть до официальной премьеры. Дешевый кроссовер показали в более стильной спортивной модификации.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Появились бамперы с крупными воздухозаборниками, яркие цветовые акценты в декоре и особые 18-дюймовые колесные диски.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Двигатели Hyundai Creta:

бензиновый 1,5 л (115 л.с.);

бензиновый 1,5 л турбо (160 л.с.);

дизельный 1,5 л турбо (116 л.с.).

Цена Hyundai Creta 2024 года – от 13 000 долларов. Но версия N Line, скорее всего, будет дороже 20 000 долларов. Ее будут оснащать только топовым 160-сильным мотором.

Ранее OBOZ.UA показывал недорогой японский внедорожник, который превратили в дом на колесах.