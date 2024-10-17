Porsche 911 превратили в 900-сильный гиперкар: как выглядит теперь авто. Фото

Британская компания RML Group представила обновленный Porsche 911 Turbo S, превратив его в настоящий гиперкар мощностью 900 лошадиных сил. Новый проект получил название P39 40th Special Edition и ограничен выпуском до 10 экземпляров.

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Porsche P39 40SE получил значимые конфигурации под капотом. Британские инженеры оснастили 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем новыми турбокомпрессорами, улучшенными интеркулерами, выхлопной системой Inconel и модернизированным блоком управления двигателем. Эти обновления позволили увеличить мощность до 900 лошадиных сил, сообщает Motor1.com.

Рекорд на треке

RML подтверждает, что P39 40SE на целых 4 секунды быстрее 911 GT3 RS на трассе Nurburgring Nordschleife, показывая время в 6 минут 45 секунд. Он также ускоряется до 60 миллионов в час на 0,2 секунды быстрее стандартного Turbo S, достигая этой отметки за 4,5 секунды.

Аэродинамические усовершенствования

Изменения коснулись и аэродинамики автомобиля. Увеличенная колесная база и активная аэродинамическая система, позволяющая P39 40SE создать до 1460 фунтов нажимной силы при скорости 150 мил/час, делают его очень стабильным на высоких скоростях. Кроме того, специальный режим Tour Mode обеспечивает клиренс и комфорт на обычных дорогах.

Обновленный интерьер

Салон автомобиля также претерпел изменения. Установлены новые спортивные сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, а задние сиденья заменены частью каркаса безопасности, что придает интерьеру более агрессивный вид и функциональность для трековых заездов.

Ограниченный выпуск

Porsche P39 40SE будет доступен только в 10 экземплярах, каждый из которых исполнен в эксклюзивном цвете Ruby Red. Стоимость автомобиля - 495 000 фунтов стерлингов (свыше 26 млн грн), не считая стоимость донорского 911 Turbo S.

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