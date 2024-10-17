Украинский спрос на китайские авто показал себя: опубликована статистика продаж

В Украине наблюдается непостоянный спрос на китайские автомобили. Свежая статистика показала падение продаж машин из Китая. Даже несмотря на то, что такие машины считаются недорогими.

Видео дня

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

Появился список самых популярных китайских машин в сентябре 2024 года. Статистику приводит организация Укравтопром. Украинцы купили 1,2 тыс. китайских автомобилей. Спрос снизился на 41% относительно августа.

Самые популярные китайские автомобили в Украине:

Zeekr 001 – 109 шт.; Volkswagen ID.4 – 103 шт.; Honda M-NV – 102 шт.; BYD Song Plus – 102 шт.; Nissan Ariya – 74 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

Zeekr 001 – 40 шт.; Volkswagen ID.4 – 26 шт.; Honda M-NV – 24 шт.; Chery eQ1 – 22 шт.; BYD Song Plus – 16 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самую дешевую модель BMW.