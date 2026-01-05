Новый соперник Duster от Kia оказался вдвое дешевле. Фото

Бюджетный кроссовер Kia Seltos 2026 года рассекретили после премьеры. Автомобиль с эффектным дизайном оказался вдвое дешевле Renault Duster.

Производитель раскрыл информацию об автомобиле. Дизайн Kia Seltos 2 поколения стал намного современнее. Кроссовер получил более геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Модель Kia Seltos первого поколения регулярно получала обновления для поддержания актуальности. Но преемник уже готов заменить кроссовер на рынке в самом популярном сегменте.

Новый Seltos 2026 модельного года построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro. В моторной линейке сохранили атмосферный двигатель объемом 2 л мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый турбомотор на 190 сил.

В дальнейшем появится гибридное исполнение, но о нем информацию пока не раскрывают. Цена Kia Seltos – от 12 000 долларов.

