Недорогие модели Kia вызвали ажиотаж и установили рекорд продаж

Современные автомобили Kia в модельной линейке преимущественно представлены недорогими моделями. Это покупателям очень нравится – из-за ажиотажа производитель установил рекорд продаж на рынке.

Машины Kia часто оказываются доступнее своих конкурентов почти в каждом сегменте, поэтому причины высокого спроса понятны. Статистика продаж моделей Kia в 2025 году выросла. Подробности стали известны Motor1.

Мировые продажи Kia по итогам 2025 года достигли 3,13 миллионов экземпляров. Это рекорд для компании. Статистика выросла на 2%. Хотя результат оказался меньше внутренних прогнозов на уровне 3,22 автомобилей.

Недорогие кроссоверы Kia оказались самыми востребованными машинами. Покупатели в прошедшем году чаще всего выбирали Sportage, Seltos и Sorento.

По итогам 2026 года Kia планирует реализовать 3,35 машин во всем мире. Ожидается, что основными драйверами продаж станут новые модели кроссоверов Telluride и Seltos 2 поколения.

