Новый Renault Duster 2026 года показали официально. Фото

Дешевый кроссовер Renault Duster показали официально на фото для 2026 года. Этот автомобиль выглядит довольно эффектно после модернизации. Но пока такой бюджетник получат не все покупатели.

OBOZ.UA напоминает, что про обновление Renault Duster 3 поколения было известно заранее. Теперь бюджетный кроссовер перестал быть секретом. Новый вариант модели Duster 2026 года сделает автомобиль еще популярнее.

Это первая модернизация Renault Duster 3 поколения. Модель сохранила форму кузова, но получила обновления внешности. Дизайнеры изменили графику светотехники и разработали другие бамперы.

В оснащении Renault Duster появились панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция кресел. Пока машина в таком исполнении отправится на рынок Индии.

Ожидается, что скоро также дебютирует кроссовер Nissan Tekton 2026 года. Это слегка модернизированный вариант французской машины.

