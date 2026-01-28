Новая Skoda Octavia будет совсем другой: что известно про модель

Знаменитая недорогая модель Skoda Octavia в будущем станет совсем другим автомобилем, хотя постарается сохранить демократичный образ. О машине многое уже известно, до тех пор ее показали в сети в другом виде.

Концептуальный электромобиль Skoda Vision O продемонстрировал новое направление развития автомобиля. Практичную машину ранее рассекретили с эффектной внешностью, а на канале TALKWHEELS автомобиль показали с более привычным дизайном.

Похоже на фантазию об очередном рестайлинге Skoda Octavia A8. Скорее всего, это связано с тем, что актуальную модель продолжат продавать параллельно с будущим электрокаром.

Новую Skoda Octavia Combi EV стоит ждать в диапазоне 2027-2029 годов. Практичный универсал получит багажник объемом примерно 650-1700 л в зависимости от конфигурации кресел.

Модель Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на новой платформе SSP. Ее же готовят и для Octavia EV. Но технические характеристики пока не сообщают. Octavia A8 продолжат предлагать с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

