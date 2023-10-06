Новый недорогой внедорожник Tesla удивит своими возможностями. Фото

Новый недорогой внедорожник Tesla Cybertruck продолжает будоражить умы фанатов, даже несмотря на то, что электрический пикап все еще не поступил в продажу. Согласно свежим данным, новинка удивит своими возможностями.

По информации InsideEVs, несколько человек уже протестировали электрокар. Это может говорить о том, что в скором времени состоится дебют серийной машины. Топовый вариант Tesla Cybertruck оснастят тремя электромоторами от Tesla Model S и Model X Plaid.

Такой пикап Cybertruck получит мощность около 1020 л.с. и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Также новинка получила мягкую комфортную подвеску и самый просторный салон среди всех моделей компании.

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Тем не менее, Cybertruck – по-прежнему прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Tesla Model 3, которая после обновления может получить сразу три мотора.