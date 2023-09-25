Самый дешевый электрокар Tesla может получить новый мотор. Фото

Компактная Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем знаменитой американской компании. Машина недавно претерпела модернизацию, а теперь стало известно, что новинка может получить другие моторы.

Об этом рассказывает InsideEVs. Согласно информации из внутреннего документа, который просочился в сеть, новая Tesla Model 3 Performance может получить три мотора. Как у Model S Plaid и Model X Plaid.

Во всяком случае, на это обращает внимание VIN-номер, в котором буква, которая отвечает за обозначение силовой установки, соответствует таковым у старших трехмоторных моделей. Разгон до 100 км/ч в такой машине может сократиться ниже 3 секунд.

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Напомним, в дизайне модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

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