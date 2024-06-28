Новый недорогой кроссовер Fiat показали в самом дешевом виде. Фото

Новый Fiat Grande Panda 2025 модельного года – долгожданный автомобиль, который позиционируется как недорогой кроссовер. Модель рассекретили официально ранее, а теперь на новых фото показали самый дешевый вариант.

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Fiat Grande Panda RED является самой дешевой версией модели и отличается упрощенной отделкой. Здесь заметны стальные колесные диски меньшего диаметра, отсутствуют рейлинги на крыше и мелкий декор. Фото появились в профиле @elenascandurra88 в Instagram.

Новый Fiat Grande Panda (оценили отсылку в имени к Fiat Grande Punto, который уже не производят?) выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Новая Fiat Panda 2025 модельного года готовится к полной премьере 11 июля 2024 года, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения. Покупатели будут выбирать между электрической и гибридной модификациями. Цена – в пределах 20 000 евро.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

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