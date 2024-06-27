Renault готовит еще две модели бюджетного сегмента: что о них известно

Renault усиливает свои позиции в бюджетном сегменте. За соответствующие модели отвечает дочерний бренд Dacia – через несколько лет в линейке появятся еще две новые машины. О них уже кое-что известно.

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Детали сообщает MotorsActu. Журналисты выяснили, что производитель готовит модели Dacia C-Neo и Dacia Bigster Coupe. Но сперва к премьере подготовят долгожданный кроссовер Bigster.

Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Модель окажется крупнее Duster 3 поколения. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек.

Ранее появлялась информация, что модель Dacia Bigster будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Судя по всему, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт и лишится третьего ряда кресел. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек. Но производитель может создвть для автомобиля сразу несколько кузовов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый кроссовер Renault с неожиданным дизайном.