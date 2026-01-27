Альтернативу кроссоверу Toyota RAV4 сделали намного практичнее. Фото

Модель Toyota bZ4X (или bZ в США) фактически является альтернативой недорогому кроссоверу Toyota RAV4 в электрическом сегменте. Эту машину сделали намного практичнее и подготовили к выходу на рынок.

Новый кроссовер Toyota bZ Woodland 2026 года создали с прицелом на практичность. Автомобиль построен на базе недорогого электрокара Toyota bZ и фактически является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker. Подробности сообщает Carscoops.

В Европе машина будет известна как Toyota bZ4X Touring, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США по цене от $45 300.

Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник объемом 600 л.

Мощность силовой установки новой Toyota bZ Woodland составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

