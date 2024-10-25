Недорогую модель Toyota превратят в Lexus. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года уже отправилась в продажу на многих рынках как недорогой седан бизнес-класса. Эту модель превратят в Lexus. В сети об этом появилась свежая информация.

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Новый Lexus ES на базе Toyota Camry XV80 появится чуть позже и фактически станет ее премиальным вариантом с улучшенным оснащением и более высоким позиционированием. По информации Carscoops, производитель готовит кое-что еще.

В сети уже показывали фото нового Lexus ES. Известно, что производитель запатентовал индексы ES350h, ES350e и ES500e. Вероятно, новый ES могут представить как гибрид, так и электрокар.

Однако до тех пор актуальный седан Lexus ES претерпит очередное обновление. Об этом свидетельствуют утечки информации в сети. Ожидается, что в дизайне произойдут небольшие изменения – немного изменят светотехнику и бамперы.

Больше нового появится в салоне Lexus ES. Там установят увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса. Также появится крупный цифровой щиток приборов.

OBOZ.UA недавно рассказывал про недорогую модель Subaru, которую отправили в продажу.